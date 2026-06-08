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08 июня 2026 в 08:29

«Мир изменился»: профессор раскрыл, кто станет центром влияния вместе с РФ

Профессор Хадсон заявил, что Россия и Китай становятся новыми центрами влияния

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Россия и Китай становятся новыми центрами глобального влияния, заявил в эфире YouTube-канала профессор Университета Миссури Майкл Хадсон. По его словам, меняются роли и многих других стран. То же самое происходит в Латинской Америке, а также в Мексике и Канаде. Эксперт назвал ошибкой попытки не замечать этих изменений. Такое отношение характерно лишь для менталитета американцев, которые не хотят видеть, что происходит с ними самими, добавил Хадсон.

Мир изменился. США и Западная Европа раскололась на части. Ни одна из этих частей уже не обладает прежней силой. Россия и Китай становятся новыми центрами влияния. И, конечно, они будут заключать новые сделки, — заявил эксперт.

Ранее Китай начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах к востоку от Тайваня. Цель миссии — утвердить административную юрисдикцию Пекина в этом районе, усилить глубоководное патрулирование и регулировать судоходство. Решение китайской стороны принято на фоне одностороннего заявления Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации границы в регионе.

Россия
Китай
США
многополярный мир
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