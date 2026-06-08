В Якутии постоялец дома соцобслуживания погиб при падении из окна

В Вилюйском специализированном доме социального обслуживания для престарелых и инвалидов в Якутии мужчина 1970 года рождения умер, выпав из окна третьего этажа, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Трагедия случилась в ночь на 8 июня 2026 года.

В ночь с 7 на 8 июня 2026 года в результате падения из окна третьего этажа интерната Вилюйского специализированного дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов погиб постоялец 1970 года рождения, являющийся инвалидом, — говорится в сообщении.

По поручению прокурора региона Сергея Дябкина инициирована проверка на предмет соблюдения норм законодательства о социальном обслуживании, обеспечения безопасности лиц, проживающих в учреждении круглосуточно, а также других аспектов.

Ранее Служба спасения Якутии сообщила, что в Мирнинском районе обнаружено тело трехлетнего мальчика, который 6 июня ушел со двора. Следы привели к реке Ботуобуйа. Сообщение о пропаже поступило в экстренные службы 6 июня в 17:14 (11:14 мск). Ребенок находился во дворе с родителем и пропал буквально на несколько минут. Тело нашли в 23:20 (17:20 мск) в четырех километрах ниже по течению, в 25 метрах от берега.