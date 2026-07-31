Врач объяснила, почему молодежь все чаще страдает от гипертонии Врач Самойлова: молодежь страдает от гипертонии из-за стресса и переработок

Постоянное нервное перенапряжение и завалы на работе, а также малоподвижный образ жизни сегодня все чаще становятся причиной стойкого повышения давления у людей, которым еще не исполнилось 30 лет, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, такая тенденция напрямую связана с бешенным ритмом мегаполисов.

Почему молодежь чаще стала страдать от гипертонии? Современный городской темп жизни диктует свои правила. Хронический стресс из-за переработок, дедлайнов и информационного шума держит нервную систему в постоянном тонусе. Это провоцирует выброс кортизола — главного гормона стресса. Он заставляет сосуды сужаться, а почки — задерживать натрий и воду. В результате объем циркулирующей крови увеличивается, создавая избыточное давление на стенки артерий. Ситуацию усугубляют гаджеты. Синий свет от экранов блокирует выработку мелатонина, нарушая архитектуру сна. Удаленная работа и доставка еды привели к тотальной гиподинамии. Лишние килограммы давят на почки и нарушают жировой обмен, что неминуемо ведет к росту давления даже у тех, кому нет и 30 лет, — пояснила Самойлова.

Она добавила, что при этом не обязательно сразу хвататься за лекарства: на начальных этапах болезнь вполне обратима. По ее словам, достаточно начать с малого, например убрать телефоны и планшеты как минимум за 60 минут до сна, чтобы наладить естественные гормональные циклы.

Если цифры на тонометре превышают 140 на 90, первым делом меняем образ жизни. Кардиологи настаивают на минимуме. 30 минут аэробной нагрузки ежедневно заставляют сосуды оставаться эластичными. Обязателен цифровой детокс: отказ от гаджетов за час до сна восстанавливает естественные ритмы выработки гормонов. Из рациона необходимо убрать скрытую соль: соусы, снеки и полуфабрикаты, заменив их продуктами, богатыми калием. Если модификация образа жизни в течение полугода не приводит к стойкой нормализации показателей, врач-эндокринолог или кардиолог назначает медикаментозную терапию, — заключила Самойлова.

Ранее кардиолог Анастасия Поскакалова заявила, что атипичный инфаркт, при котором боль за грудиной зачастую отсутствует, может проявляться через тошноту, рвоту, внезапную одышку, слабость или холодный пот. По ее словам, у некоторых людей он и вовсе протекает бессимптомно.