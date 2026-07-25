Стало известно о резком росте интереса молодежи к изучению одного языка Педагог Щербинина: за год интерес к изучению итальянского языка возрос на 75%

За последний год количество молодых людей, интересующихся изучением итальянского языка, увеличилось на 75%, заявила NEWS.ru преподаватель, переводчик Людмила Щербинина. По ее словам, всплеск продиктован желанием говорить красиво и понимать фильмы без перевода.

Итальянский неожиданно стал главным лингвистическим трендом среди молодежи. За год число желающих учить его в возрасте 18–25 лет выросло на 75%. Преподаватели отмечают: такого интереса они не припоминают. Однако изменились не только цифры, но и сами студенты. Еще пять лет назад молодые люди приходили с четкими целями: работа, переезд или экзамены. Сегодня мотивация иная: говорить красиво, смотреть фильмы в оригинале, слушать и понимать песни. Итальянский перестал быть инструментом заработка: для зумеров он стал эстетическим переживанием, — поделилась Щербинина.

Она подчеркнула, что психологи связывают рост интереса к новому языку с усталостью поколения Z от постоянного стресса и спешки. По словам педагога, обучение итальянскому позволяет замедлиться, насладиться моментом и расслабиться.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что в школах Бразилии появятся уроки русского языка. Дети смогут изучать его как один из иностранных языков. Такое решение приняли на рабочем совещании представителей российского ведомства и Министерства образования латиноамериканской страны.