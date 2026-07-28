Турэксперт обозначил ключевой драйвер молодежного туризма в России

Социальные сети стали ключевым драйвером молодежного туризма в регионах России, пишет «НТА-Приволжье» со ссылкой на гендиректора социальной сети для путешественников Валентина Андреева. Он отметил, что современные молодые люди (до 35 лет) прежде всего стремятся к впечатлениям, а не комфорту в поездках.

Люди следуют за картинкой. Чем больше медиаэффект — тем больше туристов. Чем больше туристов — тем больше контента. Это простая цепная реакция, — подчеркнул Андреев.

Он добавил, что большинство молодых путешественников выбирают самостоятельные, а не организованные поездки — 70% против 30%. По его словам, эта аудитория, как правило, ориентируется на три основных принципа: выбирает место недалеко от своего города, остается там на небольшой период и проводит время в рамках небольшого бюджета.

Ранее турэксперт Люсинэ Кодякова заявила, что при выборе направления для отпуска важно учитывать климатические условия в конкретный месяц. По ее словам, в целях экономии рекомендуется бронировать тур заранее.