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28 июля 2026 в 16:55

Минюст запустил цифровую выставку об иноагентах

Минюст запустил выставку «От дворцовых переворотов до реестра иноагентов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минюст РФ запустил цифровую историческую выставку «От смуты и дворцовых переворотов до реестра иностранных агентов в лицах», сообщает пресс-служба ведомства. Проект посвятили попыткам нарушить суверенитет страны извне и оценке важности противодействия им с учетом исторического опыта.

Историческая экспозиция охватывает ключевые периоды, начиная с XVI века и заканчивая современными вызовами. Всего структура масштабного цифрового проекта включает в себя восемь тематических блоков. Экспонаты выстроены в хронологическом порядке — от эпохи Смуты и Великих потрясений до Железного занавеса. Отдельные разделы подробно рассказывают о событиях конца XX века и современных вызовах с 2022 года.

Финальная часть выставки представляет собой реестр иностранных агентов, структурированный по различным сферам деятельности. Все лица и организации из этого списка распределены по категориям, показывающим степень их присутствия в обществе.

Ранее Савеловский суд Москвы заочно отправил под стражу блогера Михаила Светова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют по статье о нарушении порядка деятельности иноагента лицом, прежде подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.

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