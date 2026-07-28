Минюст запустил цифровую выставку об иноагентах

Минюст РФ запустил цифровую историческую выставку «От смуты и дворцовых переворотов до реестра иностранных агентов в лицах», сообщает пресс-служба ведомства. Проект посвятили попыткам нарушить суверенитет страны извне и оценке важности противодействия им с учетом исторического опыта.

Историческая экспозиция охватывает ключевые периоды, начиная с XVI века и заканчивая современными вызовами. Всего структура масштабного цифрового проекта включает в себя восемь тематических блоков. Экспонаты выстроены в хронологическом порядке — от эпохи Смуты и Великих потрясений до Железного занавеса. Отдельные разделы подробно рассказывают о событиях конца XX века и современных вызовах с 2022 года.

Финальная часть выставки представляет собой реестр иностранных агентов, структурированный по различным сферам деятельности. Все лица и организации из этого списка распределены по категориям, показывающим степень их присутствия в обществе.

Ранее Савеловский суд Москвы заочно отправил под стражу блогера Михаила Светова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его обвиняют по статье о нарушении порядка деятельности иноагента лицом, прежде подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.