Как зарабатывают на людях, которые живут одни: экономика одиночества

Современный мир переживает масштабный демографический и социальный сдвиг. Все больше жителей крупных городов по разным причинам выбирают жизнь без семьи, брачных обязательств и сожителей. То, что еще полвека назад считалось аномалией или временным жизненным этапом, сегодня, к сожалению, превратилось в глобальную норму. Корпорации, стартапы и гиганты сферы услуг быстро осознали коммерческий потенциал этого феномена. В результате возникла так называемая экономика одиночества, в 2026 году ставшая одним из самых быстрорастущих секторов глобального рынка. Давайте разберемся, кто строит бизнес на одиноких людях, как развивается рынок компаньонов и ИИ-друзей и какие новые сервисы придумывают для тех, кто живет один.

Что такое экономика одиночества и почему она растет

Термин «экономика одиночества» объединяет товары, цифровые сервисы и услуги, созданные специально для людей, живущих обособленно. Быстрому росту этого рынка способствуют несколько ключевых факторов.

В мире происходят социокультурные изменения. Молодые люди, ориентируясь на западные ценности, все чаще откладывают создание семьи и вступление в брак, фокусируются на карьере и личных интересах.

Демографические тренды тоже отличаются от тех, что были ранее. За последние два десятилетия доля домохозяйств из одного человека в России выросла с 20% до более чем 40%. В США этот показатель еще выше: домохозяйства из одного человека стали самым распространенным типом домохозяйств в стране. В Китае сегодня почти 20% домохозяйств — одинокие люди, а к 2030 году их число может превысить 200 миллионов.

Урбанизация и удаленный формат работы меняют привычный ритм жизни. Развитие городов (в них, по данным ООН, живет уже более половины населения Земли), доступность индивидуального жилья и распространение удаленки позволяют обустраивать быт автономно. Городская среда дает новые возможности, но ослабляет традиционные связи: люди все чаще живут отдельно от семьи, реже поддерживают контакт с соседями и родственниками, число браков снижается.

При этом, по данным ВОЗ, каждый шестой человек в мире (16%) испытывает одиночество. При этом среди молодежи показатель еще выше. Одиночество повышает риски инсульта, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.

Чем вредно одиночество Фото: Shutterstock/FOTODOM

Социологи всерьез говорят об эпидемии одиночества. В 2025 году Всемирная организация здравоохранения официально признала одиночество глобальной угрозой здравоохранению. Каждый час в мире около 100 человек умирают от последствий одиночества. Это более 871 тысячи смертей в год — больше, чем от многих известных болезней. И пока одни умирают, другие на этом зарабатывают.

Дело в том, что одинокие потребители обладают уникальной финансовой моделью: они тратят весь свой доход исключительно на себя, легко соглашаются на премиальные сервисы и ищут технологичные способы восполнить дефицит общения. Аналитики фиксируют, что рынок одиноких людей подталкивает бизнес к пересмотру традиционных моделей продаж, упаковок и способов коммуникации с клиентами.

В условиях, когда миллионы людей проводят вечера в одиночестве, глобальный рынок одиноких людей открывает перед бизнесом колоссальные горизонты. Маркетологи больше не ориентируются исключительно на семейные ценности. Напротив, ключевые продуктовые линейки адаптируются под индивидуальное потребление: от порционных продуктов в супермаркетах до компактных квартир-студий в новостройках. И себестоимость таких продуктов всегда намного выше, чем тех, что предназначены для семьи. Как демонстрируют аналитические отчеты, монетизация одиночества в мире превратилась в устойчивый экономический тренд, охватывающий ретейл, недвижимость, общепит и развлечения. Иными словами, бизнес буквально наживается на людях, которые живут в одиночестве.

Рынок одиночества к 2030 году может достичь $1 трлн

Согласно экономическим прогнозам, растущий рынок одиноких людей сулит бизнесу колоссальную прибыль. К концу текущего десятилетия объемы данного сектора вплотную приблизятся к астрономической отметке $1 трлн.

Эксперты отмечают, что экономика одиночества в 2026 году заставляет предпринимателей придумывать новые схемы обогащения. Бизнес учится работать с эмоциями клиентов, предлагая им не просто вещи, а чувство комфорта и психологической безопасности. Продажа подписок, готовых рационов питания и персонализированных умных устройств формирует многомиллиардную экосистему, извлекающую выгоду из ритма жизни соло-потребителя.

Экономика одиночества Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для бизнеса одинокие потребители часто выгоднее семейных: отсутствие эффекта масштаба заставляет одиночек переплачивать на 30–40% за жилье, продукты и услуги. Товары в маленьких упаковках или микробытовая техника стоят дороже в пересчете на килограмм веса или функциональную единицу, чем семейные мелкооптовые форматы. Еду и бытовую химию выгоднее покупать большими упаковками. Одиночке не нужна большая пачка, так как она будет стоять год, и он покупает маленькую, поэтому сильно переплачивает в пересчете на килограмм. А еще одинокие люди выбрасывают больше еды, так как стандартные упаковки портятся быстрее, чем один человек успевает их съесть.

Также одиноким людям сложнее оплачивать аренду жилья или различные услуги, так как стоимость коммунальных услуг или такси распределяется на одного человека. Супруги могут объединять налоговые вычеты (например, при покупке жилья лимит удваивается) и перераспределять их между собой для максимальной выгоды. Одиночка ограничен только своим доходом.

Та же история с подписками: сервисы часто предлагают семейный доступ. Тариф на музыкальный стриминг, облачное хранилище или онлайн-кинотеатр стоит дешевле в пересчете на человека, чем индивидуальная подписка на одного.

ИИ-компаньоны и замена человеческой близости

Бурное развитие генеративных нейросетей привело к тому, что цифровые персонажи и голосовые помощники перестали быть просто утилитарными инструментами. Нередко они выполняют роль собеседников, эмпатичных слушателей и даже виртуальных друзей.

Сегодня рынок компаньонов и ИИ-друзей уже привлекает миллионы долларов венчурных инвестиций. Миллионы пользователей по всему миру ежедневно общаются с нейросетевыми ботами, делятся своими переживаниями.

Почему экономика одиночества растет Фото: Shutterstock/FOTODOM

По прогнозам консалтинговой компании Fortune Business Insights, к 2034 году объем мирового рынка ИИ-компаньонов, чат-ботов и роботов-друзей превысит $400 млрд. Аналитики американской фирмы ARK Invest прогнозируют рост этого рынка со скромных $30 млн сегодня до $150 млрд к 2030 году.

При этом рынок цифровых компаньонов и ИИ-друзей предлагает не только подписки с неограниченным доступом к эмпатичному общению в любое время суток. Разработчики идут дальше. Так, на выставке CES 2026 компания Razer представила Project AVA — персонального голографического помощника, который не только помогает в работе, но и отслеживает эмоциональное состояние пользователя и реагирует на него.

При этом эксперты предупреждают: ИИ создает иллюзию отношений без конфликтов и компромиссов, что в будущем неизбежно станет проблемой при построении реальных социальных связей. У одиноких людей с депрессией и тревогой риск суицида повышается более чем на 500%. А ИИ-компаньоны, создающие иллюзию отношений без конфликтов, лишь усугубляют эту проблему, лишая человека навыков реального общения.

В Китае вирусным стал сервис для одиноких людей с провокационным названием «Ты умер?» — приложение, которое проверяет, жив ли пользователь, и в случае отсутствия активности отправляет сигнал экстренным контактам. Приложение стало лидером платных загрузок в китайском App Store. Люди реально боятся, что их никто не найдет.

Соло-путешествия: рынок вырастет до $1 трлн к 2031 году?

Туристическая индустрия также проходит глубокую трансформацию. Если раньше путешествия в одиночку ассоциировались с вынужденной мерой или экстримом, то сегодня соло-туризм перестал быть чем-то экстраординарным. По данным аналитиков, рынок соло-путешествий превысит отметку $1,6 трлн к 2033 году, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) вплоть до 2034 года оценивается примерно в 15,7%.

Соло-путешествия стали одним из трендов 2026 года. Всплеск интереса объясняется желанием людей отдохнуть от перепотребления, восстановить ментальное здоровье и насладиться независимостью. Доля таких бронирований достигает 18% в Европе, а запрос «solo travel» побил исторические рекорды, достигнув 1,6 млн поисков за месяц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соло-путешественники — особая категория потребителей. Они тратят больше, чем туристы в группах, но совершают покупки осознаннее. Поэтому бизнесу приходится придумывать новые модели монетизации. Чтобы с комфортом путешествовать в одиночестве, часто приходится тратить очень много: выкупить места в купе, доплатить за одноместное размещение в гостинице, отказаться от дешевых хостелов и приготовиться к куда более высоким ценам за одиночные экскурсии и туры.

Такие неудобства распространяются на многие развлечения: во многих сетях кинотеатров, например, не получится купить место через одно от уже занятых, чтобы точно обойтись без соседей. При попытке такой брони вы получите сообщение, что лишаете кого-то возможности сидеть рядом.

При этом развиваются сервисы для одиноких людей: они предлагают удобные приложения для поиска безопасных маршрутов, шеринга гидов и бронирования одиночных столиков в лучших ресторанах мира. Разумеется, полный функционал таких приложений — платный.

Аренда друзей, компаньонов и даже домашних животных

В странах Азии, а теперь и на Западе, огромную популярность завоевывают сервисы так называемой аренды людей. Если человеку нужно сходить на выставку, в кино или даже представить кого-то в качестве девушки или парня родителям, он может нанять профессионального спутника. В Японии эта индустрия уже включает аренду «дедушек», «друзей для фото в соцсетях» и даже временных родственников для семейных мероприятий. Люди платят за иллюзию социальной жизни.

Параллельно развивается шеринг домашних животных: люди, которые не могут позволить себе питомца из-за арендных ограничений или плотного графика, берут собак напрокат на выходные.

Сервисы для одиноких людей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подобные сервисы для одиноких людей губительны для психики. Покупка идеального общения без ссор и обязательств лишает человека навыков построения подлинных, глубоких связей в реальном мире. Формируется привычка к сценариям, где другой человек выполняет заданную роль, что делает людей уязвимыми перед лицом непредсказуемых жизненных ситуаций. Эмоциональная пустота не заполняется купленным вниманием, из-за чего потребность в суррогатном общении возрастает, приводя к финансовой и психологической зависимости от сервисов.

Как бизнес адаптируется к растущему числу одиноких людей

Изучая, как одиночество повлияло на бизнес-тренды, маркетологи приходят к выводу, что традиционная реклама, ориентированная на большие семьи, постепенно теряет свою эффективность. Потребители нового поколения ценят приватность, индивидуальный подход и максимальную скорость обслуживания. И готовы за это доплатить.

Современный бизнес успешно зарабатывает на одиноких людях. Компании не пытаются «исправить» одиночество — им выгодно, чтобы люди оставались одинокими и зависимыми от их суррогатов. Одиночество — это хроническая эпидемия, которая уносит почти миллион жизней в год, калечит психику и разрушает тело. И вместо того чтобы лечить эту эпидемию, на ней строят триллионный бизнес: продают иллюзию дружбы, сдают в аренду друзей и создают ИИ-собеседников.

Что делать, если неизвестные кинули деньги на карту: расписали инструкцию на нашем сайте.