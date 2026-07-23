Глава МИД Японии встретился с Лавровым и назвал его давним знакомым Глава МИД Японии поговорил с Лавровым об отношениях с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях мероприятий АСЕАН на Филиппинах. Глава иностранного дипведомства назвал его «старым знакомым». Дипломаты обсудили двусторонние отношения стран и региональные вопросы, передает ТАСС.

Позавчера вечером состоялся гала-ужин, и у меня была возможность коротко обменяться приветствиями с министром иностранных дел Лавровым. [Мы] давние знакомые, и мы поговорили о двусторонних отношениях и региональных вопросах, — заявил Мотэги.

Он признал, что отношения между Россией и Японией находятся в сложной ситуации. По его мнению, важно осторожно подходить к двусторонним связям стран, в том числе к межправительственной коммуникации, а также культурныым и межличностным обменам. Для лидеров дипведомств это была первая встреча за последние шесть лет.

Ранее власти Японии решили возобновить программу по отправке студентов в Россию. Группа из 15 человек прибудет в Санкт-Петербург в августе.