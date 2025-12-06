ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 19:12

В Британии заявили, что ИИ меняет воспитание детей

The Economist: ИИ может вызвать у детей проблемы в общении с людьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Искусственный интеллект радикально меняет процессы воспитания и социализации детей по всему миру, сообщает The Economist. Издание предупредило, что ИИ-компаньоны угрожают вырастить поколение, не готовое к компромиссам в общении с людьми.

Чат-боты угрожают воспитать детей, которые не привыкли ждать своей очереди, которые вырастут коллегами, неспособными идти на компромиссы, и партнерами, незнакомыми с необходимостью компромиссов в отношениях, — пишет издание.

По данным источника, треть американских подростков уже находит общение с ИИ проще, чем с родителями и друзьями. В Китае начался выпуск детских игрушек со встроенным ИИ, что вызывает тревогу у экспертов.

При этом технология открывает перспективы в образовании, демонстрируя прогресс в обучении грамотности и языкам там, где не хватает учителей. Однако ИИ создает риски: от генерации ложных ответов и «дипфейковых» атак до формирования «эхо-камер», где ребенок потребляет только любимый контент, не учась терпеть незнакомое. Издание призывает ввести возрастные ограничения для чат-ботов и переосмыслить роль школы в обучении детей социальным навыкам, которые не может дать машина.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что в 2026 году вряд ли примут закон, который будет регулировать ИИ-отрасль. Он отметил, что сейчас предлагают очень много инициатив на тему контроля нейросетей, однако не все из них конструктивны.

