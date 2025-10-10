Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 14:02

«Опасная ситуация»: Меркачева об освобождении «ижевского Раскольникова»

Член СПЧ Меркачева: серийный убийца из Ижевска представляет угрозу населению

Ева Меркачева Ева Меркачева Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Вышедший на свободу серийный убийца Юрий Артамонов, известный как «ижевский Раскольников», представляет серьезную опасность для общества, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее мнению, 25-летний срок заключения мог лишить ижевчанина навыков взаимодействия с социумом.

На самом деле выход Артамонова на свободу — это очень опасная ситуация, потому что человек, совершивший насильственные преступления и пробывший за решеткой четверть века, представляет серьезную угрозу обществу и себе. Если мы говорим про нас, то социализация такого заключенного осложняется многими факторами. Помимо того, что он судим за убийство, речь еще и о том, что 25 лет — это очень много. За это время все его навыки взаимодействия с миром, если не окончательно атрофировались, то находятся на грани, — пояснила Меркачева.

По ее словам, за такой срок у «ижевского Раскольникова» накопилось много проблем, начиная от неумения пользоваться элементарными вещами, такими как телефон или компьютер, и заканчивая невозможностью самостоятельно оформить документы. Член СПЧ добавила, что по нормам подготовки к освобождению администрация колонии должна была заниматься этим вопросом несколько последних лет срока, помогая заключенному определить жизненные перспективы.

У Артамонова множество проблем, начиная от того, что он не умеет пользоваться ни телефоном, ни компьютером, он не может даже нигде зарегистрироваться. И по-хорошему, конечно, его должны были серьезно готовить к освобождению. Последний год, а лучше два и три, он должен был говорить сотрудникам воспитательного и социального отделов той колонии, где находился, о своих перспективах, о том, как он будет жить и чем. Мы видим, что он не может трудоустроиться, он бездомный и скитается — это серьезная недоработка со стороны ФСИН, общества и государства, — подытожила Меркачева.

Ранее сообщалось, что Артамонов вышел на свободу после 25 лет заключения и живет на улице. Он также регулярно отмечается в полиции. В 1990-е годы его приговорили к смертной казни за серию жестоких убийств в центре Ижевска. Жертв находили с проломленными черепами. В 1997 году один из пострадавших выжил и помог составить ориентировку, что позволило задержать «ижевского Раскольникова».

убийцы
СПЧ
Ижевск
социализация
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-премьер Великобритании устроился в Microsoft на особых условиях
В США раскрыли, когда Трамп ожидает получения Нобелевской премии мира
У авторов каналов в MAX и их подписчиков появились новые возможности
Как сэкономить на парковке: пошаговая инструкция для водителей
Белый дом впервые высказался о провале Трампа с Нобелевской премией мира
В Госдуме объяснили, грозит ли россиянам нехватка рабочих мест из-за ИИ
Стало известно, что обсуждали Алиев и Пашинян в Душанбе
Выбросившему дочь из окна уфимцу предъявлено обвинение
В ГД рассказали, кого в России заменят роботами в ближайшем будущем
Энергетик рассказал, как Москва и Баку сотрудничают в нефтегазовой сфере
«Человека это угнетает»: В Госдуме раскрыли, сколько чиновников заменит ИИ
Раскольников бомжует: как живет убийца пяти человек в Ижевске
Самолеты обрушили бомбы на рынок
Путин и Пашинян поспорили о товарообороте России и Армении
В КНР отреагировали на возможные запреты США для китайских авиакомпаний
«Слуги дьявола»: Милонов посоветовал бежать от любительниц эзотерики
«До Львова спокойно»: в Госдуме заговорили о будущем штурмовых роботов
Российские войска прорвались к ключевому для обороны ВСУ городу
Нарколог опроверг миф о снятии стресса с помощью спиртных напитков
Раскрыто, при каких условиях Усольцевых признают пропавшими без вести
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Семья и жизнь

За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.