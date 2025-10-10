«Опасная ситуация»: Меркачева об освобождении «ижевского Раскольникова»

Вышедший на свободу серийный убийца Юрий Артамонов, известный как «ижевский Раскольников», представляет серьезную опасность для общества, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее мнению, 25-летний срок заключения мог лишить ижевчанина навыков взаимодействия с социумом.

На самом деле выход Артамонова на свободу — это очень опасная ситуация, потому что человек, совершивший насильственные преступления и пробывший за решеткой четверть века, представляет серьезную угрозу обществу и себе. Если мы говорим про нас, то социализация такого заключенного осложняется многими факторами. Помимо того, что он судим за убийство, речь еще и о том, что 25 лет — это очень много. За это время все его навыки взаимодействия с миром, если не окончательно атрофировались, то находятся на грани, — пояснила Меркачева.

По ее словам, за такой срок у «ижевского Раскольникова» накопилось много проблем, начиная от неумения пользоваться элементарными вещами, такими как телефон или компьютер, и заканчивая невозможностью самостоятельно оформить документы. Член СПЧ добавила, что по нормам подготовки к освобождению администрация колонии должна была заниматься этим вопросом несколько последних лет срока, помогая заключенному определить жизненные перспективы.

У Артамонова множество проблем, начиная от того, что он не умеет пользоваться ни телефоном, ни компьютером, он не может даже нигде зарегистрироваться. И по-хорошему, конечно, его должны были серьезно готовить к освобождению. Последний год, а лучше два и три, он должен был говорить сотрудникам воспитательного и социального отделов той колонии, где находился, о своих перспективах, о том, как он будет жить и чем. Мы видим, что он не может трудоустроиться, он бездомный и скитается — это серьезная недоработка со стороны ФСИН, общества и государства, — подытожила Меркачева.

Ранее сообщалось, что Артамонов вышел на свободу после 25 лет заключения и живет на улице. Он также регулярно отмечается в полиции. В 1990-е годы его приговорили к смертной казни за серию жестоких убийств в центре Ижевска. Жертв находили с проломленными черепами. В 1997 году один из пострадавших выжил и помог составить ориентировку, что позволило задержать «ижевского Раскольникова».