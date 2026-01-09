Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 10:58

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 января: где сбои в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сегодня, 9 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Саратовской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 9 января

По статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», мобильный интернет не работает во множестве регионов — абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Наибольшее число жалоб поступило от абонентов мобильного оператора МТС — 59 обращений за сутки. Сообщения приходят из Москвы — 37%, Саратовской области — 11%, Санкт-Петербурга — 9%, Тверской, Курской, Омской, Новосибирской областей — по 6%, Самарской области, Хабаровского края, Иркутской области, Дагестана, Татарстана, Республики Саха (Якутии) — по 3%.

На других операторов также поступают жалобы. Сбои, согласно сообщениям, происходят в Москве, Свердловской области, Санкт-Петербурге, Бурятии, Смоленской, Саратовской областях, Хабаровском крае, Тюмени.

Почему не работает мобильный интернет 9 января

Отключения мобильного интернета в регионах обусловлено защитой граждан от атак беспилотников, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии.

В департаменте информационных технологий и связи ЯНАО подчеркнули, что заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным. При этом власти российских регионов зачастую предупреждают о возможной атаке БПЛА и неудобствах, связанных с интернетом.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ночью 9 января сообщил, что в регионе объявлена воздушная опасность.

«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — добавил Дрозденко.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что минувшей ночью силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над страной: два — в Брянской области, один — в Белгородской, по одному — в Орловской и Ростовской областях.

Какие сайты работают во время ограничений

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка. В него входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

интернет
отключения
жалобы
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
