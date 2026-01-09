ПВО сбила пять беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 9 января сбили над Россией пять украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись четыре региона страны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, два БПЛА удалось ликвидировать над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области. Еще по одному украинскому дрону было уничтожено над территориями Ростовской и Орловской областей, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что почти полмиллиона человек остались без электричества в результате ночной атаки ВСУ на Белгородскую область. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, почти у такого же количества людей нет отопления, — это 1920 многоквартирных домов.

До этого военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украине пришлось перенести часть производства беспилотников в Польшу, так как ВС РФ успешно атаковали места сборки БПЛА и производства некоторых деталей. По его словам, речь идет о дронах самолетного типа, которые ВСУ использовали для ударов вглубь России.