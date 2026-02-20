Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 00:55

В Севастополе мужчина погиб от осколков сбитого дрона ВСУ

Развожаев: при атаке ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ на Севастополь, сбито 16 беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале. В результате удара погиб 30-летний мужчина.

Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито 16 БПЛА. К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, который, скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе, — написал Развожаев.

Он добавил, что повреждения также зафиксированы в двух районах города — выбиты стекла в многоэтажках и пострадали шесть частных домов. Сигнала отбоя воздушной тревоги пока нет, жителей просят оставаться в укрытиях, заключил губернатор.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны ликвидировали свыше сотни беспилотников ВСУ в небе над российскими регионами. По данным ведомства, воздушной атаке подверглись шесть субъектов страны.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ возвращаются на место преступления после терактов против мирного населения, стремясь увеличить число жертв среди гражданских. По словам дипломата, медики вызывают у украинской армии особое ожесточение.

