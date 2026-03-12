Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 15:00

Переживший теракт в «Крокусе» вспомнил день трагедии

Иван Поморин Иван Поморин Фото: NEWS.ru
Потерпевший во время теракта в «Крокус Сити Холле» Иван Поморин поделился тяжелыми воспоминаниями о событиях того дня, когда он вместе с коллегами одним из первых начал эвакуацию людей из зала. В беседе с корреспондентом NEWS.ru он заявил, что осознание масштабов трагедии пришло к нему лишь на следующий день, о произошедшем он вспоминает до сих пор.

Поморин выразил несогласие с тем, что на скамье подсудимых оказались все виновные в случившемся, назвав исполнителей лишь «тупыми» инструментами в руках организаторов. Он убежден, что круг ответственных лиц должен быть значительно шире, так как многие трагические последствия можно было предотвратить при надлежащей организации мер безопасности на площадке. Говоря о глубине травмы, пострадавший подчеркнул, что процесс осмысления случившегося продолжается до сих пор.

Видимо, наш организм, наша голова так устроена, как самописец, она очень плотно записывает все, что происходит в таких ситуациях. Поэтому возвращаешься, — добавил он.

Поморин настаивает на необходимости тщательного расследования действий охраны и служб безопасности, которые, по его мнению, не обеспечили защиту здания в должной мере.

Второй Западный окружной военный суд вынес вердикт по делу о теракте в «Крокус сити холле» днем 12 марта. Непосредственные исполнители теракта были приговорены к пожизненному заключению. Лидер группы Шамсидин Фаридуни проведет первые 18 лет срока в тюрьме. Соучастники исполнителей получили сроки от 19 лет до пожизненного.

