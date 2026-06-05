Почти 30 человек пострадали в ДТП с двухэтажным пассажирским автобусом

Почти 30 человек пострадали в ДТП с двухэтажным пассажирским автобусом Минимум 28 человек пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом в Таиланде

По меньшей мере 28 человек пострадали в результате аварии с двухэтажным пассажирским автобусом в Таиланде, сообщила газета Matichon. Транспортное средство следовало по маршруту Сураттхани — Бангкок и перевернулось в провинции Пхетчабури, примерно в 100 километрах от столицы.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы около 04:00 по местному времени (00:00 мск). Всего в салоне находился 31 человек: у 23 диагностировали ушибы и ссадины, пять человек получили травмы средней тяжести.

Пострадавших, нуждающихся в стационарном лечении, доставили в ближайшие больницы. Сведений об иностранных туристах среди них не поступало. Власти уже выясняют причины ДТП, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае произошло ДТП с участием трех грузовиков. Авария случилась на 600-м километре автодороги Хабаровск — Владивосток. Движение было полностью перекрыто.

До этого автомобиль премиального бренда Genesis наехал на двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы и скрылся. Малыш выбежал на проезжую часть на Гостиничной улице. Вскоре водителя иномарки задержали.