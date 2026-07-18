Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 19:35

Самосвал уронил зловонный груз и устроил фекальный апокалипсис в Петербурге

Самосвал рассыпал фекалии на набережной в Санкт-Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге грузовик опрокинул груз с фекалиями на набережной в Невском районе города, сообщает 78.ru в Telegram-канале. Водители закрывали окна машин, чтобы спастись от неприятного запаха.

Инцидент произошел утром в субботу, 18 июля. У самосвала с фекалиями неизвестного происхождения открылся борт, откуда выпал зловонный груз. После того как содержимое оказалось на асфальте, водитель грузовика скрылся с места происшествия.

Запах разнесся по округе мгновенно. На место оперативно прибыли коммунальщики, которые приступили к устранению последствий происшествия. Также на месте работают два фронтальных погрузчика.

Ранее квартиру в московском ЖК затопило фекалиями. Теперь жильцы столичного комплекса намерены обратиться в суд. По их словам, причиной стал засор канализационного стояка, на который они неоднократно жаловались в течение последних трех лет. Как утверждают жители дома, проблема возникала из-за того, что кто-то из жителей верхних этажей выбрасывал в унитаз кошачий наполнитель, из-за чего стояк регулярно забивался.

Регионы
Санкт-Петербург
аварии
отходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финалистка «Миссис Москва 2025» чуть не погибла во время съемки лягушки
Минобороны подсчитало уничтоженные над Россией БПЛА за день
В Wildberries рассказали о работе ПВЗ после атак на объекты компании
Слуцкий пригрозил Киеву после гибели российских семей
Герасимов озвучил главную задачу российской группировки войск «Запад»
ВСУ начали прятать бензовозы на территориях школ
Японская активистка попросила Путина защитить животных от жестокости
ВСУ сбежали из еще одного населенного пункта в ДНР
В Чечне подросток устроил гонки во дворе дома и разбил авто за 7 млн рублей
Российские силовики взломали телефон Федорова и обнаружили странные данные
Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Кубани
ВС России поразили резервуары с топливом ВСУ в порту Южный
Атака ВСУ на WB, смерть вдовы Николаева, резерв готов к бою: что дальше
В Подмосковье уточнили число пострадавших при атаке БПЛА
Серябкина призналась, какой совет Фадеева полностью изменил ее карьеру
Игорь Крутой показал редкие кадры с 23-летней дочерью
Хакеры захватили сайт президента одной страны и требуют выкуп в биткоинах
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Серябкина рассказала о недавней травме во время гастрольного тура
Самосвал уронил зловонный груз и устроил фекальный апокалипсис в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.