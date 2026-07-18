Самосвал уронил зловонный груз и устроил фекальный апокалипсис в Петербурге Самосвал рассыпал фекалии на набережной в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге грузовик опрокинул груз с фекалиями на набережной в Невском районе города, сообщает 78.ru в Telegram-канале. Водители закрывали окна машин, чтобы спастись от неприятного запаха.

Инцидент произошел утром в субботу, 18 июля. У самосвала с фекалиями неизвестного происхождения открылся борт, откуда выпал зловонный груз. После того как содержимое оказалось на асфальте, водитель грузовика скрылся с места происшествия.

Запах разнесся по округе мгновенно. На место оперативно прибыли коммунальщики, которые приступили к устранению последствий происшествия. Также на месте работают два фронтальных погрузчика.

Ранее квартиру в московском ЖК затопило фекалиями. Теперь жильцы столичного комплекса намерены обратиться в суд. По их словам, причиной стал засор канализационного стояка, на который они неоднократно жаловались в течение последних трех лет. Как утверждают жители дома, проблема возникала из-за того, что кто-то из жителей верхних этажей выбрасывал в унитаз кошачий наполнитель, из-за чего стояк регулярно забивался.