Квартиру в московском ЖК затопило фекалиями

В одном из ЖК Москвы жильцы намерены обратиться в суд после затопления квартиры нечистотами, передает Telegram-канал 112 со ссылкой на сведения жильцов. По их словам, причиной стал засор канализационного стояка, на который они неоднократно жаловались в течение последних трех лет.

Как утверждают жители дома, проблема возникала из-за того, что кто-то из жильцов верхних этажей выбрасывал в унитаз кошачий наполнитель. В результате стояк регулярно забивался. По словам пострадавших, обращения в управляющие службы не привели к решению ситуации.

Накануне, когда хозяев одной из квартир не было дома, соседи заметили воду, которая вытекала из-под входной двери. После вскрытия помещения выяснилось, что квартира оказалась затоплена содержимым канализации, а на полу находились экскременты и кошачий наполнитель.

Владельцы жилья уже начали устранять последствия аварии. Как рассказала одна из хозяек квартиры, на первичную уборку помещения пришлось потратить 30 тыс. рублей. Эти средства ушли на услуги клининговой компании.

Жильцам также предстоит провести полную дезинфекцию квартиры. По их оценке, стоимость этих работ составит не менее 40 тыс. рублей. Также поврежденным оказался паркет, который разбух после затопления и теперь требует замены.

Ранее в Уфе на улице был замечен полуголый мужчина с электрошокером, который, по словам очевидцев, угрожал прохожим. Об инциденте рассказал один из потерпевших в социальных сетях.