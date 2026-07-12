Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 22:17

Квартиру в московском ЖК затопило фекалиями

В Москве квартиру затопило фекалиями после засора канализации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В одном из ЖК Москвы жильцы намерены обратиться в суд после затопления квартиры нечистотами, передает Telegram-канал 112 со ссылкой на сведения жильцов. По их словам, причиной стал засор канализационного стояка, на который они неоднократно жаловались в течение последних трех лет.

Как утверждают жители дома, проблема возникала из-за того, что кто-то из жильцов верхних этажей выбрасывал в унитаз кошачий наполнитель. В результате стояк регулярно забивался. По словам пострадавших, обращения в управляющие службы не привели к решению ситуации.

Накануне, когда хозяев одной из квартир не было дома, соседи заметили воду, которая вытекала из-под входной двери. После вскрытия помещения выяснилось, что квартира оказалась затоплена содержимым канализации, а на полу находились экскременты и кошачий наполнитель.

Владельцы жилья уже начали устранять последствия аварии. Как рассказала одна из хозяек квартиры, на первичную уборку помещения пришлось потратить 30 тыс. рублей. Эти средства ушли на услуги клининговой компании.

Жильцам также предстоит провести полную дезинфекцию квартиры. По их оценке, стоимость этих работ составит не менее 40 тыс. рублей. Также поврежденным оказался паркет, который разбух после затопления и теперь требует замены.

Ранее в Уфе на улице был замечен полуголый мужчина с электрошокером, который, по словам очевидцев, угрожал прохожим. Об инциденте рассказал один из потерпевших в социальных сетях.

Москва
Россия
канализации
затопления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
После атаки на автобус в ЛНР появились новые подробности
Разъяренный бизон напал на пожилого туриста в США
ПВО успешно отразила попытку атаки на Москву
Власти временно перекрыли Крымский мост
Пушилин сообщил о новых жертвах атак беспилотников ВСУ
Квартиру в московском ЖК затопило фекалиями
Две женщины пострадали при атаке на рейсовый автобус в ЛНР
В храме Великого Новгорода произошло историческое событие
Синнер обыграл Зверева и защитил титул чемпиона Уимблдона
В Подмосковье устраняют последствия мощного циклона
Военные США взбунтовались против командования после иранских ударов
В Крыму существенно ограничили подачу электроэнергии из-за аварии
Украинские военкомы мобилизовали священника канонической УПЦ
Стало известно, что на самом деле происходит в Ормузском проливе
Автомобиль влетел в толпу людей на ярмарке
Захарова высказалась о ситуации в Сахаро-Сахельском регионе
Макрон примет в Париже лидеров стран «коалиции желающих»
Иран раскрыл детали удара по военным объектам США
Роскосмос показал снимок приготовленной к старту ракеты на Байконуре
Полуголый мужчина с шокером перепугал жителей Уфы
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.