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03 августа 2026 в 04:26

Власти Приморья прокомментировали слухи о нападении тигра на человека

Власти Приморья опровергли слухи о нападении тигрицы на железнодорожника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Власти Приморского края опровергли сообщения о нападении тигра на человека в Хасанском округе, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства природных ресурсов. По его словам, тигрица, встреченная обходчиком у железной дороги, не совершала нападения, а демонстрировала защитное поведение по отношению к детенышу.

Инцидент произошел 31 июля вблизи железнодорожной станции Провалово. Сотрудник железнодорожной организации, проводивший обход путей в одиночку и без фальшфейера, встретил тигрицу.

Физического контакта между человеком и тигром не произошло: расстояние между ними составляло около 50 метров. Специалисты охотнадзора прибыли на место происшествия. Хотя животное не было обнаружено, по следам установлено, что в районе находились тигрица с тигренком, и оба следа вели в лес.

Встреча произошла вдали от населенных пунктов, в естественной среде обитания диких животных. В районе также обнаружены следы копытных животных, в том числе кабана, — констатировал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в индийском регионе Гуджарат были отловлены шесть крайне редких азиатских львов, которые за трое суток убили двух людей. Утверждается, что инцидент произошел вблизи деревни Гадхада.

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