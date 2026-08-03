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03 августа 2026 в 02:56

Российский военный раскрыл подробности штурма Светлого

Офицер Поле: перед штурмом Светлого ВС РФ провели разведку на глубину до 30 км

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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В ходе подготовки к освобождению населенного пункта Светлое в ДНР российские разведчики проводили глубокую разведку тыловых позиций противника, сообщил ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки «Центр» с позывным Поле. По его словам, зона наблюдения охватывала территорию до 30 километров вглубь обороны ВСУ. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

Любая операция или боевые действия начинаются с планирования. Основной этап планирования — это подготовка непосредственно войск, района боевых действий, изучение противника. В ходе разведки соединений и частей армии, именно армейского комплекта, вели разведку на глубину до 30 км, — рассказал военнослужащий.

В рамках армейской разведки удалось не только зафиксировать дислокацию резервов украинских сил, но и детально восстановить их боевые порядки. Эти данные позволили российскому командованию выбрать оптимальную тактику штурма и минимизировать риски для наступающих подразделений.

Ранее стало известно, что ВС РФ при зачистке Торского использовали подпольные проходы, которые бойцы назвали «лисьими норами». Командир штурмового взвода 102-го полка 150-й дивизии восьмой армии с позывным Кавказ уточнил, что параллельно с боями в подземных коммуникациях велась и зачистка на поверхности.

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