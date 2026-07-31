Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 05:54

«Лисьи норы»: командир Кавказ раскрыл детали зачистки Торского

Командир Кавказ: зачистку Торского осуществляли под землей с помощью взрывчатки

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

ВС РФ при зачистке Торского использовали подпольные проходы, которые бойцы назвали «лисьими норами», сообщил ТАСС командир штурмового взвода 102-го полка 150-й дивизии восьмой армии. Он входит в группировку войск «Центр». Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

Пластидом взрываешь, выбиваешь себе лисьи норы. Стараемся пробивать все снизу, — рассказал командир.

Кроме того, военнослужащий уточнил, что параллельно с боями в подземных коммуникациях велась и зачистка на поверхности. Военнослужащие освобождали как многоквартирные дома, так и частный сектор.

Ранее сообщалось, что собака по кличке Баста помогала российским военнослужащим спасаться от дронов ВСУ в населенном пункте Торское в ДНР. Как заявил хозяин пса штурмовик с позывным Морген, она обладает тонким слухом и предупреждает о приближении БПЛА раньше, чем их способен услышать человек.

До этого стало известно, что освобождение населенного пункта Торское в ДНР позволило российским военнослужащим продвинуться в глубину обороны Вооруженных сил Украины на Дружковском направлении. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, там образовался трехкилометровый выступ в обороне противника.

регион
ВС РФ
взрывчатки
штурмовики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РФ утвердили новые правила на изготовление кефира для детского питания
Льготы для тех, кому за 60: что мы можем получить, но забываем оформить
Разбомбили перекачивающую станцию под Одессой: успехи ВС РФ к утру 31 июля
Врач ответила, чем можно заменить ретинол во время беременности
«Лисьи норы»: командир Кавказ раскрыл детали зачистки Торского
Маска из фильма «Крик» уйдет с молотка в Лос-Анджелесе
МВД раскрыло статистику преступлений в мессенджерах и соцсетях
Киркоров год боролся за прах: певец захоронил мать из Болгарии к отцу в РФ
Нутрициолог ответила, правда ли вредно пить воду во время и после еды
Туристы из разных стран пропали после схода лавины на горе Броуд-Пик
Стало известно, у каких категорий граждан вырастет пенсия с 1 августа
Назван один из главных факторов, который влияет на привлекательность жилья
Старшеклассники начнут изучать новое направление с 1 сентября
Стало известно, что повышает риск развития цистита летом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 июля
Как выбрать счетчик воды для квартиры: самые частые ошибки при покупке
Дроны ВСУ ударили по гражданской инфраструктуре в Волгограде
Врач объяснила, почему молодежь все чаще страдает от гипертонии
«Этого не ожидаешь»: главу комиссии США поразила одна деталь в Петербурге
Лопаты вместо ракет. ПВО Украины умерла: Трамп оставил Киев без Patriot
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.