«Лисьи норы»: командир Кавказ раскрыл детали зачистки Торского

ВС РФ при зачистке Торского использовали подпольные проходы, которые бойцы назвали «лисьими норами», сообщил ТАСС командир штурмового взвода 102-го полка 150-й дивизии восьмой армии. Он входит в группировку войск «Центр». Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

Пластидом взрываешь, выбиваешь себе лисьи норы. Стараемся пробивать все снизу, — рассказал командир.

Кроме того, военнослужащий уточнил, что параллельно с боями в подземных коммуникациях велась и зачистка на поверхности. Военнослужащие освобождали как многоквартирные дома, так и частный сектор.

Ранее сообщалось, что собака по кличке Баста помогала российским военнослужащим спасаться от дронов ВСУ в населенном пункте Торское в ДНР. Как заявил хозяин пса штурмовик с позывным Морген, она обладает тонким слухом и предупреждает о приближении БПЛА раньше, чем их способен услышать человек.

До этого стало известно, что освобождение населенного пункта Торское в ДНР позволило российским военнослужащим продвинуться в глубину обороны Вооруженных сил Украины на Дружковском направлении. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, там образовался трехкилометровый выступ в обороне противника.