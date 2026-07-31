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31 июля 2026 в 04:13

Российские бойцы зачистили стратегически важный лес в Сумской области

Военспец Марочко: ВС РФ зачистили лес под Иволжанским в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские военнослужащие осуществили зачистку обширной лесной территории в Иволжанском районе Сумской области и расширили свою зону контроля, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По мнению эксперта, этот участок фронта в последнее время отличается высокой активностью и успешностью действий войск Российской Федерации. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Именно в этом районе — у Иволжанского — наши военнослужащие расширили зону контроля и зачистили большой обширный участок лесистой местности, — сказал военный аналитик.

Марочко также информировал агентство о том, что российские подразделения создали плацдарм у Иволжанского. Они перерезали логистические пути следования Вооруженных сил Украины на западе от населенного пункта.

Ранее Марочко передавал, что вслед за освобождением Светлого в ДНР бойцы ВС РФ почти полностью вытеснили отряды ВСУ из близлежащего села Водянского. Под контроль российских военных перешло более 10 квадратных километров территории, ранее занятой украинскими войсками.

Регионы
Андрей Марочко
ВС РФ
Сумская область
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