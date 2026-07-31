Российские бойцы зачистили стратегически важный лес в Сумской области Военспец Марочко: ВС РФ зачистили лес под Иволжанским в Сумской области

Российские военнослужащие осуществили зачистку обширной лесной территории в Иволжанском районе Сумской области и расширили свою зону контроля, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По мнению эксперта, этот участок фронта в последнее время отличается высокой активностью и успешностью действий войск Российской Федерации. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Именно в этом районе — у Иволжанского — наши военнослужащие расширили зону контроля и зачистили большой обширный участок лесистой местности, — сказал военный аналитик.

Марочко также информировал агентство о том, что российские подразделения создали плацдарм у Иволжанского. Они перерезали логистические пути следования Вооруженных сил Украины на западе от населенного пункта.

Ранее Марочко передавал, что вслед за освобождением Светлого в ДНР бойцы ВС РФ почти полностью вытеснили отряды ВСУ из близлежащего села Водянского. Под контроль российских военных перешло более 10 квадратных километров территории, ранее занятой украинскими войсками.