Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 04:16

Глава правительства РФ прибыл в Якутию

Мишустин прилетел в Якутию с рабочей поездкой

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Якутск, передает корреспондент ТАСС. Там у премьер-министра запланирована насыщенная программа.

Он посетит креативный кластер «Квартал труда» и онкологический диспансер, а также встретится с главой региона Айсеном Николаевым. В поездке главу кабмина сопровождают вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ожидается, что итогом поездки станут конкретные решения по поддержке социально-экономического развития региона. Подробности будут сообщены после завершения встреч.

Ранее Мишустин на совещании по авиастроению заявил, что приобретение российских самолетов авиакомпаниями будет субсидироваться по программе льготного кредитования для снижения финансовой нагрузки. Он также подчеркнул необходимость не останавливать производство и выполнить плановый заказ до 2035 года.

До этого глава правительства обращал внимание, что снижение зависимости российского бюджета от мировых цен на углеводороды — это важный тренд. Ненефтегазовые поступления сегодня формируют 90% доходов консолидированного бюджета.

Власть
Якутия
Михаил Мишустин
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач объяснила, почему молодежь все чаще страдает от гипертонии
«Этого не ожидаешь»: главу комиссии США поразила одна деталь в Петербурге
Лопаты вместо ракет. ПВО Украины умерла: Трамп оставил Киев без Patriot
Глава правительства РФ прибыл в Якутию
Российские бойцы зачистили стратегически важный лес в Сумской области
Напала собака: как наказать владельца, куда обращаться, разрешенная оборона
В Роскачестве назвали возможные последствия микроменеджмента в работе
Крупный пожар на складе во Владивостоке локализован
Вскрыта подлинная цель «картонных протестов» на Украине
В России раскрыли причины назначения Драпатого главкомом ВСУ
Трамп туманно ответил на вопрос о передаче Украине лицензии для Patriot
«Война миров Z»: Илон Маск объявил о зомби-апокалипсисе в Испании
В Финляндии раскрыли, как власти начали использовать небо против России
Зеленский ослушался Трампа и плюнул на мир: что дальше, реакция РФ
Роспотребнадзор озвучил новую информации о вакцинах против гриппа
Роспотребнадзор может пересмотреть нормы на время отключения горячей воды
В России начали формировать систему автоштрафов
Попытка мигрантов доплыть из Марокко до Сеуты обернулась трагедией
Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на российский регион
Трамп сделал заявление о будущем сектора Газа
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.