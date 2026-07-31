Глава правительства РФ прибыл в Якутию Мишустин прилетел в Якутию с рабочей поездкой

Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Якутск, передает корреспондент ТАСС. Там у премьер-министра запланирована насыщенная программа.

Он посетит креативный кластер «Квартал труда» и онкологический диспансер, а также встретится с главой региона Айсеном Николаевым. В поездке главу кабмина сопровождают вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ожидается, что итогом поездки станут конкретные решения по поддержке социально-экономического развития региона. Подробности будут сообщены после завершения встреч.

Ранее Мишустин на совещании по авиастроению заявил, что приобретение российских самолетов авиакомпаниями будет субсидироваться по программе льготного кредитования для снижения финансовой нагрузки. Он также подчеркнул необходимость не останавливать производство и выполнить плановый заказ до 2035 года.

До этого глава правительства обращал внимание, что снижение зависимости российского бюджета от мировых цен на углеводороды — это важный тренд. Ненефтегазовые поступления сегодня формируют 90% доходов консолидированного бюджета.