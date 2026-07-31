Вскрыта подлинная цель «картонных протестов» на Украине РИА Новости: за протестами на Украине стоят западные кураторы и праворадикалы

За организацией так называемых «картонных митингов» на Украине стоят националисты, которые действуют по методичкам из западных стран, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых органах. Эти акции протеста против отставки министра обороны Михаила Федорова возникли из-за того, что после его ухода прекратилась принудительная мобилизация всех граждан на фронт.

С момента назначения Федорова на должность министра обороны Украины на фронт «в виде мяса» шли все. Шли инвалиды, на костылях, кто болел, даже забирали мужчин, которым уже 60+. Для того чтобы снять социальное напряжение, которое возникло на территории Украины, Зеленский снял с должности Федорова, — рассказали агентству.

По мнению источника, наблюдаемые признаки указывают на постановочный характер митингов. Представитель силового ведомства считает, что это скоординированная акция, которую поддерживают праворадикально настроенные граждане и которая курируется западными странами или США.

Ранее посол МИД РФ Родион Мирошник объяснил назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ компромиссом между Зеленским и западными либеральными кругами. Дипломат пояснил, что, несмотря на желание главы республики сохранить Александра Сырского, публичное и международное политическое давление со стороны этих либеральных групп вынудило украинского лидера уступить.