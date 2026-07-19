«Ликвидатор Украины»: митингующие в центре Киева требуют выгнать Зеленского Акция за Федорова превратилась в протест против Зеленского в Киеве

Акция в центре Киева в поддержку экс-министра обороны Украины Михаила Федорова переросла в митинг с требованиями отставки главы государства Владимира Зеленского, сообщило издание «Время.ua» в своем Telegram-канале. Участники вышли с плакатами с резкой критикой в адрес президента.

Один из участников массового митинга назвал на своем плакате Зеленского «ликвидатором Украины» и преступником. В акции, по данным издания, участвуют около 7 тыс. человек.

Ранее в центре Киева на площади у театра имени Ивана Франко началась массовая акция против отставки Федорова. Сотни протестующих требуют сохранить за ним должность и выражают несогласие с кадровыми решениями. Митинг проходит рядом с правительственным кварталом.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что смена главы Минобороны Украины не повлияет на военную стратегию Киева. В Альянсе назвали отставку Федорова полной неожиданностью и сочли ее неразумной. По его словам, в Европе высоко оценивали работу экс-министра.