В НАТО раскрыли последствия отставки министра обороны Украины Рютте: отставка Федорова не приведет к изменениям в стратегии ВСУ

Кардинальных изменений в стратегии Украины на поле боя после назначения нового министра обороны не произойдет, заявил агентству dpa генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В Альянсе назвали отставку Михаила Федорова «полной неожиданностью» и неразумным шагом.

Европейские дипломаты высоко оценили его работу как эффективного управленца. Собеседник агентства отметил, что Федоров отлично справлялся с работой.

Федоров 15 июля объявил о своей отставке с должности министра. Он поблагодарил украинский народ за возможность служить на этом посту. Зеленский на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» обвинил министра в провале реформы территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) и анонсировал его замену.

Позже сообщалось, что в центре Киева началась массовая акция протеста против увольнения Федорова. Митинг проходит на площади у театра им. Ивана Франко около правительственного квартала. Сотни митингующих требуют сохранить за главой военного ведомства его пост и выражают несогласие с кадровыми перестановками в правительстве.

Федоров призвал уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он также заявил, что предлагал президенту страны Владимиру Зеленскому снять с поста начальника Генштаба Андрея Гнатова.