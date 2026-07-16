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16 июля 2026 в 14:41

«Нужна замена»: Федоров обрушился на главкома ВСУ Сырского

Федоров потребовал уволить главкома ВСУ Сырского и начальника Генштаба Гнатова

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Pool/Ukrainian Presidential Office/Global Look Press
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Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского необходимо уволить, заявил отправленный в отставку министр обороны республики Михаил Федоров во время брифинга. Он также отметил, что предлагал президенту Владимиру Зеленскому снять с должности начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. Брифинг транслировался на YouTube.

Чтобы убрать все преступления, схемы и чтобы у нас не было так называемых «Скал», нужна замена Сырского и начальника Генштаба, — отметил Федоров.

До этого политолог Богдан Безпалько заявил, что возможная замена министра обороны на главу МВД страны Игоря Клименко может быть связана с провалом ВСУ в Константиновке. Он считает, что таким образом Зеленский стремится выместить свою злость, вызванную неудачами на фронте.

Ранее уже сообщалось, что Зеленский рассматривает вариант отставки министра обороны Михаила Федорова, занимающего пост последние полгода. Отмечается, что чиновник известен как активный сторонник внедрения беспилотных технологий и развития оборонного сектора, однако его методы управления вызвали критику среди представителей традиционного военного командования.

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