Кабачковые блинчики с начинкой: сворачиваю в рулетики — вкуснее надоевших чебуреков и беляшей

Пока кабачки молодые и сочные, готовлю это блюдо почти каждую неделю. Нежные кабачковые блинчики получаются мягкими, ароматными и совсем не похожими на привычные оладьи. А внутри — сочная начинка с ветчиной, обжаренными овощами и расплавленным сыром.

Такие рулетики хороши и на завтрак, и на ужин, а в горячем виде исчезают со стола быстрее любой выпечки.

Для приготовления понадобится: молодые кабачки — 2 шт., яйца — 4 шт., твердый сыр или моцарелла — 100 г, соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу, сушеный чеснок — 1/2 ч. л., сметана — 1 ст. л., молоко — 150 мл, мука — 4 ст. л., растительное масло — 4 ст. л., свежая зелень — небольшой пучок. Для начинки: репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., ветчина — 180–200 г, майонез — 1 ст. л., твердый сыр — 100 г.

Кабачки натрите на средней терке, слегка отожмите сок и соедините с яйцами, сметаной, молоком, тертым сыром, зеленью, чесноком, солью, сахаром и перцем. Добавьте муку и масло, перемешайте до однородности. На слегка смазанной сковороде испеките тонкие кабачковые блинчики с двух сторон.

Для начинки обжарьте лук и морковь до мягкости, остудите и смешайте с нарезанной ветчиной и майонезом. На каждый блинчик выложите немного начинки, посыпьте тертым сыром, сверните плотным рулетиком и при желании прогрейте 3–5 минут под крышкой или в духовке, чтобы сыр полностью расплавился.

Личный опыт

Чаще всего подаю такие рулетики со сметанным соусом с чесноком и укропом. Если приготовить их заранее, перед подачей достаточно несколько минут прогреть на сухой сковороде — сыр снова станет тягучим, а блинчики останутся такими же нежными.