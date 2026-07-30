«Подумать и решить»: в ЕС пересматривают подход к санкциям против России

«Подумать и решить»: в ЕС пересматривают подход к санкциям против России МИД Ирландии: Евросоюз может изменить формат санкций против России

Евросоюз рассматривает возможность пересмотра подхода к санкциям против России, заявила глава МИД Ирландии Хелен Макэнти в интервью Euractiv. По ее словам, вместо крупных санкционных пакетов могут быть введены более частые и поэтапные меры.

Нам нужно подумать и решить, какой подход будет оптимальным, — сказала она.

Макэнти отметила, что ЕС необходимо найти баланс между введением новых ограничений и их возможным влиянием на экономику европейских стран. По ее словам, большое количество уже действующих санкций усложняет дальнейшую работу, однако это не означает отказа от ограничительных мер.

Глава ирландского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Евросоюзу предстоит определить наиболее эффективный подход к дальнейшей санкционной политике. Решение о новом пакете ограничений пока не принято.

Ранее сообщалось, что демократы в палате представителей США, вероятно, выступят против законопроекта о новых санкциях против России и Ирана. Документ предусматривает пошлины до 500% на импорт из России.