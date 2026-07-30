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30 июля 2026 в 12:10

Пьяный северодвинец попытался топором отрубить голову соседу

В Северодвинске возбудили уголовное дело о покушении против местного жителя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пьяный 49-летний северодвинец попытался отрубить своему соседу голову топором во время бытовой ссоры, сообщили в канале следственного управления СК России по Архангельской области в МАКСе. На мужчину завели уголовное дело о покушении на убийство.

Инцидент произошел 17 июля. По версии следствия, пьяный подозреваемый находился в общей кухне вместе со своим 58-летним соседом. Они поссорились, и мужчина попытался ударить оппонента топором по шее. Потерпевший смог заблокировать удар. Правоохранители устанавливают все детали произошедшего и допрашивают свидетелей.

Ранее киллер попытался убить руководителя тульской компании по производству FPV-дронов. Предполагаемый нападавший попал на камеры. Мужчина в возрасте около 30 лет точно знал, что его снимают, — на киллере был капюшон. На данный момент правоохранители пытаются создать ориентировку на него. По имеющейся информации, мужчина мог перепутать свою цель с другим человеком.

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покушения
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