Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 30 июля: где можно заправиться

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 30 июля: где можно заправиться

В Севастополе сегодня, 30 июля, будет осуществляться свободная продажа нескольких видов топлива, заявил губернатор Михаил Развожаев. Что известно о ситуации с бензином в Крыму?

Можно ли купить бензин в Севастополе 30 июля

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 30 июля свободно, без QR-кодов, на АЗС можно приобрести три вида топлива: ДТ NP с лимитом 40 литров, АИ-95 NP с лимитом 20 литров и АИ-100 с лимитом 40 литров.

Топливо АИ-92, АИ-95 и ДТ будет продаваться по QR-кодам. Их можно получить через специальный чат-бот в мессенджере МАКС. При наличии кода можно заправить не только автомобиль, но и канистру.

«По QR-кодам будут доступны четыре вида топлива: АИ-92 (20 литров), АИ-95 (20 литров), ДТ (20 литров), пропан-бутан (40 литров). Заправить в канистры можно любой вид топлива, чтобы была возможность заправить домашние генераторы. Заправить в канистру можно будет только, если вы придете с оригиналом СТС (свидетельством о регистрации транспортного средства), номер машины в документах должен совпадать с данными выданного QR-кода», — сообщил губернатор.

Развожаев отметил, что в четверг, 30 июля, на пяти автозаправочных станциях будет действовать лимит 40 литров. Заправить автомобиль указанным количеством топлива можно на АЗС: Верхнесадовое, Орлиное, Гончарное, Таврида-1, Таврида-2.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заправить пропан-бутан в баллоны можно на двух АЗС: на Городском шоссе, 15, в Верхнесадовом.

«Заправка пропан-бутаном автомобилей производиться не будет. QR-код дает возможность заправить только баллон для бытовых нужд. Лимит — до 40 литров», — уточнил Развожаев.

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 30 июля

Продажа топлива в Крыму в четверг, 30 июля, организована на нескольких автозаправочных станциях (АЗС), следует из данных Минтопэнерго республики.

Согласно данным интерактивной карты, заправиться бензином и дизелем можно в Джанкое, Бахчисарае, Симферополе, Саках, Евпатории, Керчи, Щелкино, Ялте и других населенных пунктах.

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