Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр по ситуации на автоподходах к мосту в соцсетях. Всех, кто там находится, призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.

Ранее ГУП «Крымэнерго» сообщило, что часть населенных пунктов на востоке Крыма осталась без электроснабжения после атак ВСУ на объекты энергетики. В пресс-службе организации подтвердили, что обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова оставалась сложной.

До этого украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в Керчи, пострадали 10 человек. Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что трое местных жителей госпитализированы, среди них есть ребенок.

Также стало известно, что в Севастополе временно ограничили электроснабжение. Губернатор города Михаил Развожаев добавил, что мера вынужденная.