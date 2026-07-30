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30 июля 2026 в 00:38

Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр по ситуации на автоподходах к мосту в соцсетях. Всех, кто там находится, призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в сообщении.

Ранее ГУП «Крымэнерго» сообщило, что часть населенных пунктов на востоке Крыма осталась без электроснабжения после атак ВСУ на объекты энергетики. В пресс-службе организации подтвердили, что обстановка с бесперебойной подачей электроэнергии на большей части полуострова оставалась сложной.

До этого украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в Керчи, пострадали 10 человек. Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил, что трое местных жителей госпитализированы, среди них есть ребенок.

Также стало известно, что в Севастополе временно ограничили электроснабжение. Губернатор города Михаил Развожаев добавил, что мера вынужденная.

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