Мойка мотоцикла обернулась смертью для 11-летнего мальчика под Белгородом Под Белгородом 11-летний школьник погиб от удара током во время мойки мотоцикла

В Белгородской области возбуждено уголовное дело после гибели 11-летнего школьника, который получил смертельный удар током во время мойки мотоцикла, сообщили в СК России по региону. Предварительно, ребенок пользовался мойкой высокого давления, подключенной к электросети через удлинитель.

Новооскольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти 11-летнего подростка, — говорится в сообщении.

Во время работы он получил удар электрическим током и скончался на месте происшествия. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга 15-летний подросток на питбайке попал в тяжелую аварию с автомобилем Jaguar. По предварительным данным, 49-летняя водитель иномарки поворачивала налево во двор, когда подросток на электрическом питбайке ехал в попутном направлении по встречной полосе. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.