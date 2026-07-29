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29 июля 2026 в 22:54

Принцу Гарри может не хватить денег на многомиллионные судебные расходы

The Guardian: принцу Гарри грозят многомиллионные судебные расходы

Принц Гарри Принц Гарри Фото: Cover Images/Global Look Press
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Принц Гарри и другие истцы по делу против издателя газеты Daily Mail могут столкнуться с многомиллионными судебными расходами после проигрыша процесса, пишет The Guardian со ссылкой Высокий суд Лондона. Иск подали семь человек, среди которых принц Гарри, Дорин Лоуренс и музыкант Элтон Джон.

Они обвиняли компанию Associated Newspapers Limited в незаконном сборе личной информации, однако 7 июля суд отклонил его. Теперь суд рассматривает вопрос о распределении судебных издержек. По данным, озвученным в ходе заседания, страховое покрытие истцов составляет £16,2 млн (170 млн руб.), тогда как расходы Associated Newspapers Limited на защиту достигли £34,5 млн (367 млн руб.).

Представители издательства настаивают, что проигравшая сторона должна компенсировать расходы. Компания также требует выплатить промежуточную сумму в размере £9,95 млн (106 млн руб.). Со стороны истцов предложена промежуточная выплата в размере £8 млн (85 млн руб.).

Адвокат Associated Newspapers Limited Энтони Уайт заявил, что характер обвинений и поведение истцов оправдывают взыскание расходов в полном объеме. По его словам, в иске содержались обвинения в серьезных нарушениях, в том числе возможных преступлениях, в адрес 77 журналистов, редакторов и руководителей компании, хотя непосредственно в разбирательстве фигурировали 23 человека. Часть обвинений, как утверждает юрист, была впоследствии снята без каких-либо объяснений.

Ранее стало известно, что принц Гарри не будет проживать в Букингемском дворце во время визита в Лондон. По информации источников из королевской семьи, соответствующее предложение о размещении было отозвано.

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