Встреча Гарри и Карла III, могила Дианы: новости королевской семьи Британии

Карл III впервые за долгое время встретился с внуками и принцем Гарри, а также Сассекские вместе побывали на могиле принцессы Дианы. Что об этом известно, почему визит Гарри и Меган Маркл проходил в атмосфере стресса, какие новости известны о королевской семье Великобритании 14 июля?

Новости королевской семьи Великобритании 14 июля, встреча Карла III и Гарри

Принц Гарри вместе с детьми побывал на могиле своей матери Дианы Спенсер в Элторп‑Хаусе, на уединенном острове его заметили журналисты. Ранее Гарри рассказывал, что хотел бы привезти свою супругу Меган Маркл и их детей Арчи и Лилибет на место последнего упокоения Дианы. Меган уже бывала там прежде, а дети — нет.

Mail on Sunday пишет, что Сассекские провели выходные в поместье. Маркл вместе с детьми прилетела из Калифорнии на прошлой неделе, и все время визита они были вне поля зрения публики. Пока неизвестно, когда семья Гарри планирует вернуться в США.

Приезд семьи герцогов Сассекских в Великобританию ознаменовался моментом примирения с королевской семьей. В пятницу король Карл и королева Камилла приняли Гарри, Меган и их детей в частной резиденции монарха в Глостершире. Встреча стала существенным прорывом в отношениях между двумя семьями, а для короля означала первую за четыре года возможность увидеть внуков.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: IMAGO/Christopher Neundorf/Global Look Press

«В основе всего этого — отец и дедушка, который хотел увидеть своего второго сына и внуков», — рассказал источник.

Источники во дворце подтвердили, что ни подробностей, ни фото со встречи не будет.

Возвращение принца Гарри стартовало с непростого эпизода: после того как придворные отказались разместить Гарри в Букингемском дворце в тот вечер, когда он публично выступил с критикой британской судебной системы, могла возникнуть ситуация, способная поставить под угрозу конституционное положение короля, и в таком случае появились бы сомнения в целесообразности воссоединения семей. Но желание короля увидеть Арчи и Лили возобладало, отмечает королевский биограф Роберт Джобсон.

«Король — дедушка, который хочет поддерживать отношения со своими внуками», — говорит он.

Карл III не видел своих младших внуков с лета 2022 года, когда они приезжали в Великобританию на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II. Арчи было три года, а Лили отметила свой первый день рождения в Виндзоре.

Встреча Чарльза с Гарри закономерно породила разговоры о примирении. Давний друг принца отмечает, что, несмотря на всю сложность ситуации, обе семьи сохраняли готовность к встрече.

«У Гарри есть отношения с отцом, и обе стороны хотят, чтобы семьи могли видеться друг с другом. Речь шла о том, чтобы все случилось в подходящем месте и в подходящее время», — отметил неназванный собеседник журнала HELLO.

Принц Гарри Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако неделя напряженных событий и сплетен в прессе накануне воссоединения заставляли сомневаться в реальном сближении Гарри с родной семьей.

«Для человека на посту короля, его возраста и с учетом состояния здоровья лишние стрессы ни к чему. Он хотел встретиться и увидеть внуков, но это не отменяет того факта, что его сын поставил под вопрос решение судьи Высокого суда, и это ставит монарха в крайне затруднительное положение», — отмечает королевский писатель Роберт Хардман.

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