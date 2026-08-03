Зверский теракт ВСУ в Геленджике 3 августа: убитые дети, десятки раненых

Количество жертв и пострадавших в результате зверского теракта ВСУ на пляже в Архипо-Осиповке под Геленджиком выросло. Что известно об ударе БПЛА 3 августа, сколько погибших и раненых после удара 3 августа, что с детьми?

Сколько жертв и пострадавших после удара БПЛА по пляжу в Геленджике 3 августа

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал терактом удар беспилотника ВСУ по пляжу в курортном поселке Архипо-Осиповка. Он сообщил, что к 15 часам количество жертв достигло шести человек, трое из них — дети.

«Случившееся сегодня — целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания», — подчеркнул Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор сообщил, что число пострадавших достигло 40 человек, 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. В Минздраве РФ заявили, что четверо раненых, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии.

Число пострадавших продолжает расти: мэр Геленджика Алексей Богодистов позже сообщил, что список вырос до 47 человек.

На месте удара развернута спасательная операция: развернут оперативный штаб, работают пять бригад скорой помощи из Геленджика, три запрошены из Туапсе, а также вызвана специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара, работают два психолога, предложили свою помощь волонтеры, сообщил ранее Богодистов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно об ударе ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке 3 августа

Губернатор Краснодарского края подчеркнул, что целью удара ВСУ была гражданская инфраструктура.

«Атака велась на гражданскую инфраструктуру. На местах падения работают оперативные и специальные службы», — указал Кондратьев.

В соцсетях распространились видео, снятые очевидцами удара по пляжу в Архипо-Осиповке. Украинский БПЛА ударил точно в людей, находившихся на пляже у базы отдыха «Рассвет». В Сети подчеркивают, что в районе Архипо-Осиповки нет никакой военной инфраструктуры.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как Киев использует террор против мирного населения России

Киев использовал момент после новых ударов по складам Wildberries, гибели людей в Крыму и убийства детей на пляже под Геленджиком, чтобы выдвинуть предложение о «перемирии в воздухе». С таким заявлением выступил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Киев предлагает сразу несколько видов «перемирия»: прекращение воздушных ударов, прекращение ударов по энергетике и заморозку боевых действий по текущей линии фронта. Кроме того, президент Владимир Зеленский «готов к личной встрече», заявил советник ОП.

В Сети заявления Подоляка вызвали иронические комментарии.

«Вы же побеждаете, гнилозубый Мадьяр об этом посты делает круглые сутки, что случилось?» — прокомментировал депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

«Победная победа над складами Wildberries не подействовала, зима близко, ракет нет, украинцы заканчиваются. Но такое предложение уже звучало и ранее, ответ Зеленский знает, и ему он не нравится», — прокомментировал Telegram-канал Fighterbomber.

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал «Легитимный» отметил, что любые перемирия выгодны сейчас только Киеву. Зеленский хочет, воспользовавшись паузой, компенсировать дефицит ракет для ПВО, восполнить нехватку живой силы, попытаться подготовить города к зиме и предотвратить масштабный финансовый кризис.

«Вывод: на 100% это выгодно Киеву, а для Кремля это ловушка. Все понимают, что Зеленский на 100% потом кинет Россию, как это было всегда», — указывает «Легитимный».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

ВСУ ударили по детям на пляже: атака на Геленджик 3 августа, сколько жертв

Новый удар по Wildberries в Хрястово: где были атаки ВСУ 3 августа, жертвы

Россия готовит новую ракетную атаку на Киев: удары по Украине 3 августа