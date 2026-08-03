Британцы стали массово воровать топливо на заправках

Водители в Великобритании каждый день воруют топливо на заправках на общую сумму в 194 тыс. фунтов стерлингов ($260 тыс., 20,6 млн рублей), сообщает Independent со ссылкой на подсчеты компании Forecourt Eye. По информации журналистов, это связано с ростом цен из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Из-за продолжающегося конфликта цены на заправках резко выросли, вследствие чего стоимость похищаемого топлива за тот же период увеличилась на 48% и составила в среднем 194 тыс. фунтов стерлингов в день, — отметили в издании.

Отмечается, что что за последние пять месяцев число случаев неоплаченного топлива увеличилось на 20%. При этом основную долю среди совершивших такие преступления составили водители, которые пошли на кражу топлива впервые.

Ранее сообщили, что цены на продовольствие во всем мире могут увеличиться из-за конфликта на Украине, военных действий на Ближнем Востоке и неблагоприятных погодных условий. Аналитики обратили внимание, что Россия и Украина обеспечивают мировую торговлю пшеницей, подсолнечным маслом и кукурузой, однако через Черное море поставки затруднены.