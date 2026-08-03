В ФНПР предложили ввести налог на роботов

ИИ и роботы — прежде всего инструменты развития экономики, однако любые технологические изменения должны учитывать интересы человека труда, заявил в интервью NEWS.ru председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. По его мнению, пора обсуждать специальное налогообложение роботизированных систем.

Если количество роботов в экономике будет постоянно увеличиваться, возникает вопрос: кто будет обеспечивать налоговую базу, за счет которой функционирует государство? Поэтому необходимо рассматривать возможность специального налогообложения роботизированных систем, а полученные средства направлять на обучение работников, социальные программы и поддержку людей в период профессиональной адаптации, — сказал Черногаев.

По его словам, важно заранее создавать программы переобучения и повышения квалификации для профессий, которые трансформируются под влиянием новых технологий. При этом нельзя допустить, чтобы автоматизация подрывала налоговую базу государства, — технологический прогресс должен идти рука об руку с защитой человека труда, отметил Черногаев.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщал, что Южный Урал можно назвать столицей российской промышленной роботизации. Он отметил, что регион может закрыть до 80% потребностей отечественной промышленности в роботизированных системах.