Зарплата 196 тысяч в Москве, 48 — в Ингушетии: где в России платят больше

Зарплата 196 тысяч в Москве, 48 — в Ингушетии: где в России платят больше

По данным Росстата, средняя заработная плата в России за последние 10 лет выросла почти втрое. В апреле 2016 года она составляла 36 497 рублей, а в апреле 2026-го — 109 052. Однако рост неравномерен в разных регионах. Где в России платят больше и меньше всего, какие профессии в топе — в материале NEWS.ru.

Где в России получают самые высокие зарплаты

Самые высокие заработные платы традиционно сосредоточены в регионах с развитым сырьевым сектором и высокой долей добывающей промышленности. В этих субъектах РФ высокий уровень оплаты труда обеспечивается концентрацией крупного бизнеса, финансового сектора, IT-компаний и федеральных органов управления, пояснила в беседе с NEWS.ru руководитель компании «ЭКО Старт», эксперт в сфере охраны труда и производственной безопасности Альбина Хамитова.

Заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко в свою очередь отметила, что в 2026 году в лидерах по уровню зарплат в РФ являются Чукотка (по данным Росстата, самая высокая составляет 250,9 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (211,3 тысячи), Магаданская область (204,7 тысячи), а также Москва (196,8 тысячи).

«Рост зарплат за последние 10 лет связан с разными факторами. В первую очередь — c индексацией на уровень инфляции. Большую роль также сыграла пандемия COVID-19, толчок дали новые специализации и компетенции, которые требовали от специалистов. Это способствовало росту заработных плат в целом по всем отраслям экономики», — отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где в России получают самые низкие зарплаты

По словам Коваленко, в число регионов с самой низкой заработной платой входят регионы Северного Кавказа, Ингушетия и Чечня. Она отметила, что северные области находятся в лидерах по этому показателю из-за трудных условий проживания, дополнительных выплат, а также из-за сложных условий труда, которые отсутствуют в южных регионах.

«Наиболее низкий уровень оплаты труда сохраняется в ряде республик Северного Кавказа, а также в отдельных аграрных регионах, где экономика в большей степени ориентирована на сельское хозяйство, малый бизнес и бюджетную сферу. Здесь возможности работодателей по повышению заработных плат объективно ограничены более низкой производительностью труда, меньшим объемом инвестиций и менее развитым промышленным сектором», — пояснила Хамитова.

По данным Росстата за март 2026 года, самые низкие зарплаты в РФ были зафиксированы в Республике Ингушетия (48 623 рубля), Чеченской Республике (51 113), а также в Республике Дагестан (53 930).

Как изменилась покупательная способность россиян за 10 лет

По мнению Коваленко, сравнивать покупательную способность граждан сейчас и 10 лет назад достаточно сложно из-за того, что изменился набор товаров, работ и услуг. Помимо этого, поменялись логистические условия, способы продажи продукции, а также фирмы, реализующие ее. По ее словам, в настоящее время продается примерно такое же количество товаров, как и 10 лет назад. По отдельным позициям их больше, а некоторые уже не представлены на рынке.

«Уровень заработных плат соответствует стабильному уровню покупательной способности граждан страны», — подчеркнула она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вместе с тем существуют категории расходов, которые росли быстрее заработных плат, считает Хамитова. В первую очередь это жилье в крупных городах, отдельные виды медицинских услуг, образование, туристические поездки и ряд продовольственных товаров. По этой причине у населения различается ощущение роста благосостояния.

Для граждан с высокими темпами роста доходов реальные возможности расширились, тогда как для семей, чьи доходы росли медленнее инфляции, особенно в регионах с невысокими зарплатами, давление на бюджет остается существенным, объяснила эксперт.

Если говорить о профессиях, то наиболее высокие доходы сегодня получают специалисты нефтегазовой отрасли, IT-разработчики, инженеры высокотехнологичных производств, финансисты, пилоты гражданской авиации, а также руководители крупных предприятий, сказала Хамитова. В нижней части рейтинга традиционно находятся представители ряда массовых профессий в сфере торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса, культуры, а также часть работников сельского хозяйства и младшего обслуживающего персонала.

«При этом в последние годы на фоне дефицита кадров заметно выросли заработные платы квалифицированных рабочих — сварщиков, токарей, операторов станков с числовым программным обеспечением, монтажников, а также специалистов строительных профессий», — заключила эксперт.

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