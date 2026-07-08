Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты Алиханов заявил об отсутствии сигналов о росте цен на соцтовары

Минпромторг России готов принять меры в случае изменения цен на социально значимые товары в связи с ситуацией с топливом, заявил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время сигналов о подобных изменениях в отрасли нет.

Временные ограничения отпуска топлива вносят коррективы в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров, но не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах и других каналах сбыта, — сказал он.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов выразил мнение, что топливный кризис закончится до конца лета. По его словам, сейчас ощущается недостаток только высококачественного бензина.

До этого глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что июньские инфляционные ожидания пока не отреагировали на изменение топливных цен. По ее словам, регулятор учитывает проинфляционные риски, но считает их временными.