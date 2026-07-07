Политолог ответил, когда закончится топливный кризис

Топливный кризис закончится до конца лета, заявил в беседе с НСН директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Он отметил, что за последние полгода рост цен на бензин составил 11,58%.

Сейчас ощущается недостаток только высококачественного бензина. Эта ситуация будет разрешена в течение месяца за счет закупок топлива за рубежом. Предложение топлива вырастет, ограничения будут убраны: в некоторых регионах их уже нет или не было. Этот кризис возник не из-за экономических причин, — заявил Колташов.

Политолог подчеркнул, что рост топливных издержек вызовет инфляцию осенью. По его словам, летом она не будет заметна из-за сезонного фактора урожая, сейчас в сфере достаточно дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что правительство России уменьшило норму принудительных продаж бензина пятого класса на биржевых площадках с 15% до 10% от объема выпуска. Эта мера призвана укрепить стабильность внутреннего рынка нефтепродуктов.