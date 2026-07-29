ВСУ атаковали рейсовый автобус с мирными жителями ДНР Пушилин: 10 человек пострадали при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ДНР

Десять человек пострадали в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, удар был нанесен на автодороге Луганск — Светлодарск

На автодороге Луганск — Светлодарск при атаке на рейсовый автобус тяжелые ранения получили женщины 1992 и 1947 г.р., ранения средней степени тяжести — женщины 1994, 1984 и 1969 г.р., мужчины 1967, 1963 и 1957 г.р., также пострадали женщины 1986 и 1974 г.р, — написал Пушилин.

Ранее губернатор региона Андрей Клычков заявил: житель Орловской области получил тяжелые ранения в результате атаки украинских беспилотников.. По его словам, повреждения также получили многоквартирный жилой дом и объекты инфраструктуры.

До этого глава города Александр Скрябин сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. По его словам, для эвакуированных жителей незамедлительно направили автобусы, которые использовали в качестве временных пунктов обогрева.

Кроме того, четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.