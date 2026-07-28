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28 июля 2026 в 14:27

Появилась новая информация о водителе попавшего в ДТП автобуса

Мосгортранс: водитель попавшего в ДТП автобуса имеет 30-летний стаж работы

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Водитель попавшего в ДТП автобуса в Москве имеет 30-летний стаж работы, сообщили в Мосгортрансе. По данным ведомства, за время работы он никогда не нарушал трудовую дисциплину.

Водитель автобуса Александр Викторович Трофименко, 1973 года рождения, имеет российское гражданство и стаж вождения 29 лет. <…> Нарушений трудовой и линейно-транспортной дисциплины не имеет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что плохое самочувствие водителя рейсового автобуса стало причиной ДТП. По информации источника, мужчина потерял управление, и транспортное средство врезалось в дерево. По данным Мосгортранса, причиной аварии стал кратковременный приступ недомогания у водителя.

Москва
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