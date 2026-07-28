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28 июля 2026 в 13:14

Появились кадры столкновения автобуса с деревом на юге Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Момент столкновения пассажирского автобуса с деревом на юге Москвы попал на видео. Как сообщает Telegram-канал «112», авария произошла на улице Академика Миллионщикова напротив больницы имени Юдина. Пострадали 17 человек, среди них двое грудных детей. Всех госпитализировали.

По одной из версий, водителю автобуса стало плохо за рулем, поэтому он потерял управление. Однако очевидцы рассказали, что он мог вынужденно пойти на опасный маневр из-за того, что его подрезал на дороге другой автомобиль. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в большегруз на трассе в Омской области. Трагедия произошла на автодороге Тюмень — Омск. Водитель Renault скончалась от полученных травм. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали двух ее дочерей.

До этого в Амурской области шесть человек пострадали в результате столкновения частного микроавтобуса с грузовым автомобилем. ДТП произошло на 59-м километре Новотроицкого шоссе. Водитель из-за тумана не заметил припаркованную на обочине фуру.

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