Приморский край проверили на угрозу цунами после землетрясения в Японии

Приморский край проверили на угрозу цунами после землетрясения в Японии Примгидромет заявил об отсутствии угрозы цунами для Приморского края

После мощного землетрясения магнитудой 7,1 на юге Японии и объявления там угрозы цунами Приморскому краю ничего не угрожает, сообщили в Примгидромете на платформе МАКС. Географическое положение региона надежно защищает побережье от подобных стихийных бедствий.

Наше побережье надежно защищено географическим положением: с востока — полуостровом Камчатка и Курильскими островами, с юга — Японским архипелагом и Корейским полуостровом. <...> Данное землетрясение произошло у западного побережья острова Кюсю, что исключает угрозу для нашего региона, — говорится в сообщении.

Специалисты пояснили, что для Приморья представляют опасность только волны, порожденные сейсмической активностью непосредственно в акватории Японского моря. Текущий очаг землетрясения находился в Тихом океане, что полностью нивелирует риски для российского побережья.

В ведомстве также напомнили о работе круглосуточной Системы предупреждения о цунами. От момента фиксации подземных толчков до формирования и отправки экстренного сигнала в МЧС и органы власти проходит не более одной минуты.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что подземные толчки на острове Кюсю спровоцировали обрушения зданий и пожары. В пострадавших районах также зафиксированы перебои с электроснабжением, разрушение дорог и раненые.