В Японии раскрыли жуткие последствия мощного землетрясения Такаити: землетрясение на острове Кюсю спровоцировало пожары и обрушения зданий

Землетрясение магнитудой 7,1 балла на острове Кюсю привело к пожарам, повреждению дорог и мостов, заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити. По ее словам, которые передает телеканал NHK, в ряде районов зафиксировано отключение электричества, некоторые здания обрушились.

Мы уточняем данные по пострадавшим, однако уже сейчас [мы слышали] о раненых, а в некоторых районах возникли пожары или отключено электричество, зафиксировано повреждение дорог и мостов, обрушение зданий, — подчеркнула политик.

Ранее сообщалось, что на острове Кюсю выпустили экстренное предупреждение о повторных мощных толчках. Жителям рекомендовали принять меры безопасности. Кроме того, на побережье заливов Ариакэ и Яцусиро объявили угрозу цунами.

До этого землетрясение магнитудой 5,8 балла произошло у побережья американского штата Аляска. Как уточнили в Геологической службе США, эпицентр подземных толчков находился в 99 км к юго-востоку от Аляски, очаг залегал на глубине 10 км.