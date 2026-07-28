В Японии объявили экстренную тревогу после нового землетрясения Жителей острова Кюсю в Японии предупредили о новом землетрясении магнитудой 7,1

На японском острове Кюсю, где этим утром, 28 июля, произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявили экстренное предупреждение о повторных мощных толчках, передает местный телеканал NHK. Жителям рекомендовали принять меры безопасности.

Объявлено экстренное предупреждение о землетрясении. Пожалуйста, примите меры безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в префектуре Кумамото на японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Как сообщило главное метеорологическое агентство страны, угрозу цунами объявили на побережье заливов Ариакэ и Яцусиро.

До этого число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле, увеличилось до 5208 человек. Согласно обновленным данным, ранения получили 16 740 человек, а спасти удалось 6462 жителя. По состоянию на 20 июля число погибших выросло на 139 человек, но при этом количество спасенных не изменилось.