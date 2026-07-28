Угрозу цунами объявили после мощнейшего землетрясения в Азии

В префектуре Кумамото на японском острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщило главное метеорологическое агентство страны. Угрозу цунами объявили на побережье заливов Ариакэ и Яцусиро.

Подземные толчки были зафиксированы около 16:27 по местному времени (10:27 мск). Очаг землетрясения находился на глубине приблизительно 10 километров.

До этого число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле, увеличилось до 5208 человек. Согласно обновленным данным, ранения получили 16 740 человек, а спасти удалось 6462 жителя. По состоянию на 20 июля число погибших выросло на 139 человек, но при этом количество спасенных не изменилось. Власти также сообщили, что помощь уже оказана 128 324 семьям.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане у берегов Северных Курил. Подземные колебания ощутили в том числе на острове Парамушир. Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров, тревога цунами не объявлялась. Кроме того, землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Бурятии. Эпицентр располагался вблизи Улан-Удэ. Обошлось без разрушений и пострадавших.