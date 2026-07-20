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20 июля 2026 в 09:45

У Северных Курил зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у северных Курил в Тихом океане

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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Землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло в Тихом океане у берегов Северных Курил, заявила в беседе с РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, подземные колебания ощутили в том числе на острове Парамушир.

Землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в 76 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зарегистрировано в 15:47 (7:47 мск) 20 июля, — отметила эксперт.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 40 километров, тревога цунами не объявлялась. Кроме того, землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в Бурятии. Эпицентр располагался вблизи Улан-Удэ. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали у южного побережья Камчатки в Тихом океане. По данным Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН, эпицентр располагался на глубине около 21 км в 229 км от Петропавловска-Камчатского.

До этого стало известно, что число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле, увеличилось до 5208 человек. Ранения получили 16 740 местных жителей. По данным властей, помощь уже оказана 128 324 семьям.

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