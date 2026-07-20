Жители российского региона проснулись от землетрясения

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20 июля 2026 в 07:05

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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов Камчатки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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У южного побережья Камчатки в Тихом океане зафиксировано подводное землетрясение магнитудой 5,5, сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. По данным ученых, подземный толчок произошел 20 июля в 00:09 по UTC (03:09 мск). Эпицентр землетрясения располагался на глубине около 21 км в 229 км от Петропавловска-Камчатского.

Ранее в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН сообщили, что в Новосибирской области вблизи города Карасука, где расположен железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,3. Разрушений и пострадавших не было. Объекты жизнеобеспечения продолжили работать в штатном режиме.

Кроме того, в пресс-службе Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщили, что в Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки были зафиксированы в районе города Тапачула. Эпицентр располагался в 17 км к юго-западу от города, где проживают около 202 тыс. человек.

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землетрясения
РАН
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