У берегов Мексики произошло ощутимое землетрясение В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщили в пресс-службе Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. Подземные толчки были зарегистрированы в районе города Тапачула.

Эпицентр располагался в 17 километрах к юго-западу от Тапачулы, где проживают около 202 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 80 километров, добавили в источнике.

На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Информация о последствиях землетрясения уточняется.

Ранее председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес сообщил, что число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 4490 человек. Согласно сводке, ранения получили 16 740 человек, еще 17 907 жителей лишились жилья.

Кроме того, землетрясение произошло в Тункинском районе Бурятии, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Сейсмособытие зарегистрировали 13 июля в 05:18 по московскому времени,